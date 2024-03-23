Fenerbahçe 6 isme birden veda ediyor

Fenerbahçe’nin Süper Lig’den ayrılıp alt seviye liglerde oynamayı değerlendirdiği bir dönemde, takımın yabancı oyuncularının beklenmedik bir adım attığı iddia edildi.

Fenerbahçe, 2 Nisan Salı günü yapılacak Olağanüstü Genel Kurul’da, Süper Lig’den çekilme kararını üyelerin oylarına sunmayı planlıyor. Ulusal takım maçları sona erdikten ve oyuncular kulübe geri döndükten sonra, yönetim bir toplantı düzenleyerek futbolculara ligden çekilme olasılığı hakkında bilgilendirme yapacak.





FENERBAHÇE'DE TOPLU AYRILIK HABERİ: 6 OYUNCU BİRDEN GİDİYOR

Eğer genel kurul toplantısında alt lige düşme yönünde bir karar alınırsa, şu anda 50 milyon Euro’yu aşan maaş bütçesinin korunması mümkün görünmüyor.

Kongre öncesinde sarı-lacivertli takımın bazı oyuncuları dikkat çekici bir kararla gündeme geldi. Yeni Asır gazetesinin haberine göre, Ali Koç’un yaptığı açıklamaların ardından takımın altı yabancı futbolcusunun temsilcileri kulüple iletişime geçti. Livakovic, Djiku, Oosterwolde, Osayi-Samuel, Fred ve Szymanski’nin menajerlerinin, eğer Fenerbahçe alt lige düşerse oyuncuların takımdan ayrılma ihtimalini kulübe bildirdikleri belirtildi.