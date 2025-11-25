Luan Campos Sivasspor'dan İzinsiz Ayrıldı: Kulüpten Resmi Açıklama

Luan Campos Sivasspor'dan İzinsiz Ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekibinde beklenmeyen gelişme

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, 23 yaşındaki Brezilyalı forvet Luan Campos'un takımdan izinsiz ayrıldığını açıkladı. Kulüp yetkilileri, Campos'un ailesiyle birlikte dün gece geç saatlerde tesislerden eşyalarını alarak Sivas'tan ayrıldığını belirtti.

Campos'un kulüp yetkililerinin telefonlarına yanıt vermediği ve takımla herhangi bir iletişim kurmadan şehri terk ettiği kaydedildi. Olayın ardından kulüp, kamuoyuna resmi bir açıklama yayınladı.

Kulübün resmi açıklaması

"Profesyonel futbolcularımızdan Luan Campos, dün gece geç saatte eşyalarını da alarak izinsiz şekilde ve hiçbir gerekçe bildirmeden tesislerimizi terk etmiş; bunu takiben, yasal temsilcisi olmayan bir kişi tarafından gönderilen mevzuata aykırı bir bildirim ile taraflar arasındaki sözleşmenin feshedildiği tarafımıza iletilmiştir. Futbolcunun usulüne uygun fesih bildirimi beklenmekte olup, bunun alınmasını takiben sözleşmenin haklı neden olmaksızın feshi nedeniyle yetkili merciler önünde futbolcu aleyhine gerekli hukuki adımlar atılacaktır. Özbelsan Sivasspor olarak, kulübümüzün haklarını korumak ve camiamızın menfaatini en üst düzeyde savunmak temel önceliğimizdir. Kurumsal yapımız ve profesyonel ilkelerimiz doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğimizi bildirir, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

