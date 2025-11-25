Luan Campos Sivasspor'dan İzinsiz Ayrıldı: Kulüpten Resmi Açıklama

Özbelsan Sivasspor, 23 yaşındaki Brezilyalı forvet Luan Campos’un ailesiyle birlikte izinsiz ayrıldığını ve kulübün hukuki sürece gireceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 19:49
Luan Campos Sivasspor'dan İzinsiz Ayrıldı: Kulüpten Resmi Açıklama

Luan Campos Sivasspor'dan İzinsiz Ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekibinde beklenmeyen gelişme

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, 23 yaşındaki Brezilyalı forvet Luan Campos'un takımdan izinsiz ayrıldığını açıkladı. Kulüp yetkilileri, Campos'un ailesiyle birlikte dün gece geç saatlerde tesislerden eşyalarını alarak Sivas'tan ayrıldığını belirtti.

Campos'un kulüp yetkililerinin telefonlarına yanıt vermediği ve takımla herhangi bir iletişim kurmadan şehri terk ettiği kaydedildi. Olayın ardından kulüp, kamuoyuna resmi bir açıklama yayınladı.

Kulübün resmi açıklaması

"Profesyonel futbolcularımızdan Luan Campos, dün gece geç saatte eşyalarını da alarak izinsiz şekilde ve hiçbir gerekçe bildirmeden tesislerimizi terk etmiş; bunu takiben, yasal temsilcisi olmayan bir kişi tarafından gönderilen mevzuata aykırı bir bildirim ile taraflar arasındaki sözleşmenin feshedildiği tarafımıza iletilmiştir. Futbolcunun usulüne uygun fesih bildirimi beklenmekte olup, bunun alınmasını takiben sözleşmenin haklı neden olmaksızın feshi nedeniyle yetkili merciler önünde futbolcu aleyhine gerekli hukuki adımlar atılacaktır. Özbelsan Sivasspor olarak, kulübümüzün haklarını korumak ve camiamızın menfaatini en üst düzeyde savunmak temel önceliğimizdir. Kurumsal yapımız ve profesyonel ilkelerimiz doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğimizi bildirir, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

TRENDYOL 1. LİG EKİPLERİNDEN ÖZBELSAN SİVASSPOR, 23 YAŞINDAKİ BREZİLYALI FORVET LUAN CAMPOS’UN...

TRENDYOL 1. LİG EKİPLERİNDEN ÖZBELSAN SİVASSPOR, 23 YAŞINDAKİ BREZİLYALI FORVET LUAN CAMPOS’UN TAKIMDAN İZİNSİZ AYRILDIĞINI DUYURDU. GENÇ OYUNCUNUN, AİLESİYLE BİRLİKTE DÜN GECE GEÇ SAATLERDE TESİSLERDEN EŞYALARINI ALARAK SİVAS’TAN AYRILDIĞI BELİRTİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Matthew Richardson, 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda Dünya Rekoru Kırdı
2
Arda Ünyay Şampiyonlar Ligi'nde İlk Maçı: 53'te Girdi, 89'da Kırmızı Kart
3
UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray 0-1 Union Saint-Gilloise — Promise David'in Golü
4
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2. Kez Yenildi: Union Saint-Gilloise 1-0
5
Siirt’te Spor Yatırımları Hızlanıyor
6
TFF’den tepki çeken hareket: Hatayspor’a haciz gönderdi
7
Fenerbahçe Beko 66-64 Virtus Bologna | EuroLeague 13. Hafta

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi