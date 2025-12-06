Gençlerbirliği'nin Yeni Başkanı Arda Çakmak Seçildi

Gençlerbirliği'nin ATO Congresium'daki olağanüstü genel kurulunda Arda Çakmak başkan seçildi; mali plan ve denetim raporları açıklandı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 13:59
Olağanüstü Genel Kurul ATO Congresium'da Yapıldı

Gençlerbirliği'nin olağanüstü genel kurulu ATO Congresium'da yapıldı. Kurulda kulübün mali planı ve denetim raporları da açıklandı.

Mevcut başkan Mehmet Kaya ile Çağrı Çetin'in yarışması beklenen seçimde, her iki adayın çekilmesinin ardından Arda Çakmak tek aday olarak seçime girdi ve açık oylamayla başkan seçildi.

Çakmak: "Gençlerbirliği şeffaf bir kulüp olacak"

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan Arda Çakmak, şunları söyledi:

"Her şeyi kulübü daha iyiye götürmek için yapacağım. Ben gerçekten Gençlerbirliği’ni yürekten seven bir insanım. 80’den beri bu kulübün içindeyim. Bilenler bilir. Harun ağabey bilir, Osman hocam bilir. Ben çocukluğumdan beri bu kulüpteyim. Elimden gelen her şeyi yapacağım."

"Bir tek şeyin sözünü size kesinlikle veriyorum, yarın sabahtan itibaren Gençlerbirliği şeffaf bir kulüp olacak. Kaç lira borcumuz var, kaç tane üyemiz var, kaç lira alacağımız var, ilk işimiz bu hafta içerisinde bunları bütün şeffaflığıyla Gençlerbirliği internet sitemizden açıklamak olacak. Elimden geldiği kadar yapacağım. Beceremediğim, bittiğim yerde de bunu rahatlıkla buraya çıkar söylerim, 'Arkadaşlar benden bu kadar genelgesini yapan yapsın' diye."

"Ben Hacettepespor başkanı olduğumda ilk maçımızı deplasmanda Karagümrük karşısında oynadık. Yarın da Karagümrük maçımız var. İnşallah bu maçı yeneceğiz. Kulübü iyi yerlere getireceğiz. Hiç şüpheniz olmasın."

