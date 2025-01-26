Fenerbahçe Beko, Büyükçekmece'yi 78-73 Geçti!

Fenerbahçe Beko, Onvo Büyükçekmece'yi Zor Geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 78-73 mağlup etti. Bu zorlu mücadele, her iki takımın da kararlılıkla mücadele ettiği anlara sahne oldu.

Fenerbahçe Beko, bu galibiyatla ligdeki yarışını sürdürerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı başardı. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise maçtan galibiyetle ayrılamamanın üzüntüsünü yaşarken, önümüzdeki haftalarda alacakları yeni taktiklerle daha etkili olmayı hedefleyecek.

Maç, güçlü savunma ve hızlı hücumlarla doluydu, her iki takım da izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Fenerbahçe Beko, bu galibiyetle sezon hedeflerine bir adım daha yaklaşmış oldu.