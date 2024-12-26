Fenerbahçe Beko, Partizan ile Kritik Maçta Karşılaşıyor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Partizan ile Mücadele Ediyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın Sırbistan'ın Partizan ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç, Belgrad Arena'da oynanacak ve TSİ 22.30'da başlayacak.

Takım Performansları

Sezonun geride kalan bölümünde 16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, 5. sırada bulunuyor. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki takım, son 5 maçında 4 yenilgi alarak dikkatleri üzerine çekti. Öte yandan, Zeljko Obradovic yönetimindeki Partizan, 7 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 14. sırada yer almakta.

İlk Yarıdaki Karşılaşma

İki takım, sezonun ilk yarısında Ülker Arena'da karşılaştı ve bu maçı Fenerbahçe Beko 89-72'lik skorla kazanmıştı. Daha önceki 15 karşılaşmada Fenerbahçe Beko, 9 galibiyet elde ederken, Sırbistan ekibi 6 kez parkeden zaferle ayrıldı.