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Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'a Yenildi

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçında Kızılyıldız'a 76-57 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 22:44
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 22:44
Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'a Yenildi

Basketbol: THY Avrupa Ligi Müsabakası

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. Mücadele, İstanbul'daki bir spor salonunda gerçekleşti ve sonuç Fenerbahçe Beko: 57 - Kızılyıldız: 76 oldu.

Mücadeleye Giriş

Mücadeleye yavaş başlayan Fenerbahçe Beko, rakibin 7-0'lık serisiyle kendine gelmekte zorlandı. Moladan sonra Nigel Hayes-Davis ile 5 sayı bulan sarı-lacivertliler, Kızılyıldız’ın dış atışlardaki yüksek isabet oranı sonucunda farkın 12 sayıya çıkmasına engel olamadı: 5-17. Çeyreği Kızılyıldız 26-12 önde tamamladı.

İkinci Periyot ve Kalp Atışları

İkinci periyot, Kızılyıldız’ın 5-0'lık serisiyle başladı. Savunmada daha agresif bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko, 10-0'lık bir seri yakalayarak aradaki farkı 9 sayıya indirdi: 22-31. Sakin kalan Kızılyıldız, son dakikalarda soyunma odasına 7 sayılık bir üstünlükle gitti: 31-38.

İkinci Yarıda Heyecan Var

İkinci yarıya iki takımın karşılıklı basketleriyle başlanırken, Fenerbahçe Beko bu dönemde birçok top kaybı yaşadı. Kızılyıldız, anlık cömertlik yaparak arayı açmaya devam etti: 42-54. Dördüncü çeyrek, sarı-lacivertlilerin atışlardaki başarısızlığıyla devam etti ve Kızılyıldız, farkı 15 sayıya çıkardı: 47-62. Sonuçta Kızılyıldız, parkeden 76-57 galip ayrıldı.

Sonuç ve Gelecek Maç

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla THY Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini almış oldu. Sarı-lacivertli ekip, 4. haftasında Alman takımı Alba Berlin ile 17 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak.

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