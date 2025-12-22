Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisinde Kupa İçin 3 Puana Odaklandı

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde kupaya 3 puanla başlamak istiyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta müsabakasında yarın saat 20.30'da ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, son dönemdeki form grafiğini kupada da sürdürerek grup aşamasına 3 puanla başlamak hedefinde.

Maç takvimi ve grup yapısı

Fenerbahçe, C Grubu'nda Beşiktaş'ın yanı sıra Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK ile karşılaşacak. Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı namağlup kapatan takım, 17 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik elde etti.

Büyük maçlardaki performans

Sarı-lacivertliler, sezon içinde ezeli rakipleriyle oynadığı maçlarda başarısını gösterdi. Kadıköy'de Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden ekip, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 yendi ve Galatasaray ile evinde 1-1 berabere kaldı. Bu karşılaşmalardan toplam 7 puan toplandı. Ayrıca ligde Beşiktaş karşısında 2-0'dan 3-2'ye dönüş yaparak galip gelinmişti.

16 maçlık yenilmezlik serisi

Teknik Direktör Tedesco yönetiminde Fenerbahçe, son 16 maçta kaybetmedi. 24 Eylül tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e mağlup olduktan sonra Süper Lig'de 11, Avrupa Ligi'nde 5 karşılaşma oynandı; bu süreçte 11 galibiyet, 5 beraberlik elde edildi. Takım, Trendyol Süper Lig'de 39 puanla 2. sırada bulunurken, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 11 puanla 12. sırada yer alıyor.

Savunma direnci ve son sonuçlar

Fenerbahçe, son 3 resmi maçında kalesini kapattı. UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı deplasmanda 4-0 yenen ekip, Süper Lig'de Konyaspor'u 4-0 ve Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Ayrıca Avrupa Ligi'ndeki son 4 maçta takım sadece 1 gol yedi.

Eksikler ve kadro durumu

Derbi öncesi Fenerbahçe birçok oyuncusundan yoksun olacak. Youssef En-Nesyri ile Dorgeles Nene, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli kamparda bulunuyor. Kaleci Ederson ve Jhon Duran'a ailevi talepler doğrultusunda izin verildi. Fred, geçen sezondan kalan kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Edson Álvarez, Archie Brown, Nelson Semedo ve Anderson Talisca da tedavi süreçleri nedeniyle kadroda yer almıyor.

Ayrıca bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Mert Hakan Yandaş ile birlikte İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becão'nun da kadro dışı durumları sürüyor.

FENERBAHÇE, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI C GRUBU'NDA YARIN OYNAYACAĞI BEŞİKTAŞ DERBİSİNİ KAZANARAK SON HAFTALARDAKİ YÜKSELEN GRAFİĞİNİ SÜRDÜRMEK VE KUPAYA 3 PUANLA BAŞLAMAK İSTİYOR.