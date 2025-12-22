DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,24 -0,15%
ALTIN
6.073,9 -1,7%
BITCOIN
3.840.098,73 -1,64%

Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisinde Kupa İçin 3 Puana Odaklandı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak; hedef derbiyi kazanıp kupaya 3 puanla başlamak ve yükselişi sürdürmek.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 10:22
Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisinde Kupa İçin 3 Puana Odaklandı

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde kupaya 3 puanla başlamak istiyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta müsabakasında yarın saat 20.30'da ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, son dönemdeki form grafiğini kupada da sürdürerek grup aşamasına 3 puanla başlamak hedefinde.

Maç takvimi ve grup yapısı

Fenerbahçe, C Grubu'nda Beşiktaş'ın yanı sıra Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK ile karşılaşacak. Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı namağlup kapatan takım, 17 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik elde etti.

Büyük maçlardaki performans

Sarı-lacivertliler, sezon içinde ezeli rakipleriyle oynadığı maçlarda başarısını gösterdi. Kadıköy'de Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden ekip, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 yendi ve Galatasaray ile evinde 1-1 berabere kaldı. Bu karşılaşmalardan toplam 7 puan toplandı. Ayrıca ligde Beşiktaş karşısında 2-0'dan 3-2'ye dönüş yaparak galip gelinmişti.

16 maçlık yenilmezlik serisi

Teknik Direktör Tedesco yönetiminde Fenerbahçe, son 16 maçta kaybetmedi. 24 Eylül tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e mağlup olduktan sonra Süper Lig'de 11, Avrupa Ligi'nde 5 karşılaşma oynandı; bu süreçte 11 galibiyet, 5 beraberlik elde edildi. Takım, Trendyol Süper Lig'de 39 puanla 2. sırada bulunurken, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 11 puanla 12. sırada yer alıyor.

Savunma direnci ve son sonuçlar

Fenerbahçe, son 3 resmi maçında kalesini kapattı. UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı deplasmanda 4-0 yenen ekip, Süper Lig'de Konyaspor'u 4-0 ve Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Ayrıca Avrupa Ligi'ndeki son 4 maçta takım sadece 1 gol yedi.

Eksikler ve kadro durumu

Derbi öncesi Fenerbahçe birçok oyuncusundan yoksun olacak. Youssef En-Nesyri ile Dorgeles Nene, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli kamparda bulunuyor. Kaleci Ederson ve Jhon Duran'a ailevi talepler doğrultusunda izin verildi. Fred, geçen sezondan kalan kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Edson Álvarez, Archie Brown, Nelson Semedo ve Anderson Talisca da tedavi süreçleri nedeniyle kadroda yer almıyor.

Ayrıca bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Mert Hakan Yandaş ile birlikte İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becão'nun da kadro dışı durumları sürüyor.

FENERBAHÇE, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI C GRUBU'NDA YARIN OYNAYACAĞI BEŞİKTAŞ DERBİSİNİ KAZANARAK SON...

FENERBAHÇE, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI C GRUBU'NDA YARIN OYNAYACAĞI BEŞİKTAŞ DERBİSİNİ KAZANARAK SON HAFTALARDAKİ YÜKSELEN GRAFİĞİNİ SÜRDÜRMEK VE KUPAYA 3 PUANLA BAŞLAMAK İSTİYOR.

FENERBAHÇE, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI C GRUBU'NDA YARIN OYNAYACAĞI BEŞİKTAŞ DERBİSİNİ KAZANARAK SON...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Taekwondo Siyah Kuşak Dan/PUM Terfi Sınavı — 200'ün Üzeri Sporcu
2
Altay devreyi 4 galibiyetle kapattı — Düşme hattından 8 puan uzakta
3
Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü 2. Lig Play-Off'ta İlk 4'e Girdi
4
German Onugkha 6. gole ulaştı: Kayserispor, Konyaspor ile 1-1
5
Kayseri Süper Amatör Küme’de İkinci Yarı Başladı: 14. Haftada 27 Gol
6
Çameli Kurumlar-Mahaller Voleybol Turnuvası'nda Heyecan Sürüyor
7
Göztepe İlk Devreyi Avrupa Hattında Tamamladı: 32 Puan, 4. Sıra

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu