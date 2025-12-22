German Onugkha 6. gole ulaştı: Kayserispor, Konyaspor ile 1-1

German Onugkha ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı

Süper Lig 17. hafta maçında Konyaspor deplasmanında skoru değiştirdi

Kayserispor forması giyen Rus futbolcu German Onugkha, Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya yükseltti.

Süper Lig’in 17. haftasında oynanan karşılaşmada Kayserispor, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Maç 90 dakika sonunda 1-1 sona erdi ve sarı kırmızılılar haftayı 1 puanla kapattı.

Onugkha, Konyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika boyunca forma giydi. Karşılaşmada kaydettiği 1 golı, maçın 90+3. dakikasında attı ve bu gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

Samsunspor, Fatih Karagümrük (2), Fenerbahçe (2) ve Konyaspor maçlarında gol atan Onugkha, takımın en golcü oyuncusu konumuna geldi.

