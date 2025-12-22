Düzce'de Taekwondo Siyah Kuşak Dan/PUM Terfi Sınavı — 200'ün Üzeri Sporcu

Düzce'de Siyah Kuşak Dan/PUM Terfi Sınavı Tamamlandı

Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programı kapsamında yer alan Siyah Kuşak Dan/PUM Terfi Sınavı, Düzce Bahçeşehir Spor Kompleksinde gerçekleştirildi.

Organizasyona 200'ün üzerinde sporcu katılırken, Gençlik ve Spor Müdürü Zekeriya Arslantürk sınav alanını ziyaret ederek sporcuların heyecanına ortak oldu.

Değerlendirme Kriterleri ve Gösterilen Performans

Sınavlar, Türkiye Taekwondo Federasyonu koordinesinde yapıldı. Sporcular; teknik yeterlilik, poomse becerileri, disiplinli duruş ve müsabaka kurallarına uygun performans kriterleriyle değerlendirmeye tabi tutuldu.

Dan terfi sürecinde sporcuların sergilediği yüksek performans; azim, kararlılık ve sportmenlik anlayışı ile öne çıktı. Organizasyon, antrenörler ve sporseverler tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

