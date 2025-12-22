Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü 2. Lig Play-Off'ta İlk 4'e Girdi

Altyapıdan yetişen gençlerle transfer yapmadan gelen başarı

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, 2. Lig Play-Off müsabakalarında ilk 4 takım arasına girmeyi başardı.

Takım, tamamı Elazığlı sporculardan oluşuyor ve 2012-2013 doğumlu sporcularla mücadele etti. Hiçbir transfer yapmadan, altyapıdan yetişen Elazığlı çocuklarla sahaya çıkan kulüp, kısıtlı imkanlara rağmen disiplinli çalışma, takım ruhu ve yerel sporcuya verilen önem sayesinde dikkat çeken bir performans sergiledi.

Bu sonuç, hem Elazığ spor camiasında hem de ulusal düzeyde örnek gösterilecek bir başarı olarak değerlendirildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada: "Tamamı Elazığlı sporculardan oluşan Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü’nün, Türkiye’nin en genç hokey takımlarından biri olarak 2. Lig Play-Off’larında ilk 4’e kalmasından gurur duyuyoruz. Transfer yapmadan altyapıdan yetişen sporcularımızla elde edilen bu başarıda emeği geçen sporcularımızı, antrenörlerimizi ve ailelerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

