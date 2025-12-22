DOLAR
Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü 2. Lig Play-Off'ta İlk 4'e Girdi

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, 2012-2013 doğumlu Elazığlı sporculardan kurduğu genç takımıyla 2. Lig Play-Off'larda ilk 4'e kalarak transfersiz bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 11:10
Altyapıdan yetişen gençlerle transfer yapmadan gelen başarı

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, 2. Lig Play-Off müsabakalarında ilk 4 takım arasına girmeyi başardı.

Takım, tamamı Elazığlı sporculardan oluşuyor ve 2012-2013 doğumlu sporcularla mücadele etti. Hiçbir transfer yapmadan, altyapıdan yetişen Elazığlı çocuklarla sahaya çıkan kulüp, kısıtlı imkanlara rağmen disiplinli çalışma, takım ruhu ve yerel sporcuya verilen önem sayesinde dikkat çeken bir performans sergiledi.

Bu sonuç, hem Elazığ spor camiasında hem de ulusal düzeyde örnek gösterilecek bir başarı olarak değerlendirildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada: "Tamamı Elazığlı sporculardan oluşan Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü’nün, Türkiye’nin en genç hokey takımlarından biri olarak 2. Lig Play-Off’larında ilk 4’e kalmasından gurur duyuyoruz. Transfer yapmadan altyapıdan yetişen sporcularımızla elde edilen bu başarıda emeği geçen sporcularımızı, antrenörlerimizi ve ailelerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

