Kayseri Süper Amatör Küme’de İkinci Yarı Başladı: 14. Haftada 27 Gol

Kayseri Süper Amatör Küme ikinci yarıya 14. hafta maçlarıyla başladı; 6 karşılaşmada 27 gol kaydedildi, 15. hafta heyecanı sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 10:36
Kayseri Süper Amatör Küme’de İkinci Yarı Resmen Başladı

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme’de ligin ikinci yarısı, 14. hafta karşılaşmalarıyla start aldı. 6 maç ile 14. hafta geride kalırken, toplam 27 gol kaydedildi. Hafta sonu oynanan mücadelelerin ardından telafisi olmayan maçlar başlarken, ligde heyecan önümüzdeki 15. hafta ile devam edecek.

14. Hafta Sonuçları

Talas Anayurtspor 1-3 Argınıkspor

Amaratspor 0-3 Hacılar Erciyesspor

Kayseri Şekerspor 4-0 Özvatanspor

Başakpınarspor 4-1 Döğergücü FK

Kayseri Atletikspor 2-0 Erciyes Esen Makina FK

Döğerspor 6-3 Esen Metal SK

G.O.Paşaspor 3-0 Yahyalıspor (Hükmen)

14. haftada alınan bu sonuçların ardından takımlar, puan maratonuna hazırlanıyor. 15. hafta maçlarıyla ligdeki mücadele ve rekabet artarak sürecek.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

