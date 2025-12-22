Kayseri Süper Amatör Küme’de İkinci Yarı Başladı: 14. Haftada 27 Gol

Kayseri Süper Amatör Küme’de İkinci Yarı Resmen Başladı

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme’de ligin ikinci yarısı, 14. hafta karşılaşmalarıyla start aldı. 6 maç ile 14. hafta geride kalırken, toplam 27 gol kaydedildi. Hafta sonu oynanan mücadelelerin ardından telafisi olmayan maçlar başlarken, ligde heyecan önümüzdeki 15. hafta ile devam edecek.

14. Hafta Sonuçları

Talas Anayurtspor 1-3 Argınıkspor

Amaratspor 0-3 Hacılar Erciyesspor

Kayseri Şekerspor 4-0 Özvatanspor

Başakpınarspor 4-1 Döğergücü FK

Kayseri Atletikspor 2-0 Erciyes Esen Makina FK

Döğerspor 6-3 Esen Metal SK

G.O.Paşaspor 3-0 Yahyalıspor (Hükmen)

14. haftada alınan bu sonuçların ardından takımlar, puan maratonuna hazırlanıyor. 15. hafta maçlarıyla ligdeki mücadele ve rekabet artarak sürecek.

