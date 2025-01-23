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Fenerbahçe, Diego Carlos ile 3,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Fenerbahçe, Aston Villa'dan Brezilyalı stoper Diego Carlos ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 13:16
Fenerbahçe, Diego Carlos ile 3,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Fenerbahçe, Diego Carlos ile Anlaştı

Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, Aston Villa ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

Sözleşme Detayları ve Resmi Açıklama

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Brezilyalı stoper Diego Carlos, kendisini 3,5 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Diego Carlos'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçe'miz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

Diego Carlos'un İlk Yorumları

Fenerbahçe'ye katıldıktan sonra kısa bir açıklamada bulunan Diego Carlos, "Burada bulunduğum için çok mutluyum. Bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

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