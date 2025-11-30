Fenerbahçe, Galatasaray Derbisine Hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın sahasında oynayacağı Galatasaray derbisi için Can Bartu Tesisleri'ndeki akşam antrenmanıyla hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 19:31
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de yarın sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını akşam yapılan antrenmanla tamamladı.

Antrenmanda yapılan çalışmalar

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ile başlayıp çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Oyuncular daha sonra iki gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Taktiksel bölümün tamamlanmasının ardından idman, bireysel çalışmalarla noktalandı. Bu antrenmanla derbiye hazır hale gelen sarı-lacivertiler, tesislerde kampa girdi.

