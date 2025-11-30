Fenerbahçe, Galatasaray Derbisine Hazır

Fenerbahçe, Galatasaray derbi hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de yarın sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını akşam yapılan antrenmanla tamamladı.

Antrenmanda yapılan çalışmalar

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ile başlayıp çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Oyuncular daha sonra iki gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Taktiksel bölümün tamamlanmasının ardından idman, bireysel çalışmalarla noktalandı. Bu antrenmanla derbiye hazır hale gelen sarı-lacivertiler, tesislerde kampa girdi.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'DE YARIN SAHASINDA GALATASARAY İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI AKŞAM SAATLERİNDE YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI