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Fenerbahçe-Göztepe Maçında İlk Yarının Özeti: İzmir Ekibi Önde

Trendyol Süper Lig'deki kritik mücadelede Göztepe, Fenerbahçe karşısında 1-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 20:03
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 20:03
Fenerbahçe-Göztepe Maçında İlk Yarının Özeti: İzmir Ekibi Önde

Fenerbahçe-Göztepe Maçında İlk Yarım Saat

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Göztepe ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda İzmir ekibi Göztepe, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup duruma getirdi.

İlk Tehlike Göztepe'den Geldi

Maçın 16. dakikasında Göztepe, etkili bir atak geliştirdi. Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Miroshi, pasını Romulo'ya aktardı. Romulo, geriden gelen Tijanic'e pasını iletti, ancak Tijanic'in şutu az farkla üstten dışarı gitti.

Göztepe'nin Golü

Göztepe, 25. dakikada öne geçti. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topu Amrabat havalandırdı. Romulo, topu penaltı noktasına hareketlenen Juan'a kafayla indirdi. Juan, pozisyonu düzeltip yaptığı vuruşla topu, Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın solundan ağlara gönderdi: 0-1.

Göztepe'nin İkinci Gol Arayışı

Bu golden sadece 10 dakika sonra, 35. dakikada Göztepe ikinci golü bulmak üzereydi. Sağ kanatta topla buluşan Dennis, rakibinden sıyrılarak son çizgiye indi ve penaltı noktasına kesti. Top, Çağlar'a çarparak Djalma Silva'nın önünde kaldı. Djalma, müsait pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Oğuz Aydın kaleye giden topa engel oldu.

Fenerbahçe'nin Cevap Denemesi

İlk yarının sonlarına yaklaşırken, 45+7. dakikada Fenerbahçe, uzun bir pas ile tehlikeli bir atak geliştirdi. Savunmadan atılan uzun pasta Dzeko, topu kontrol etti ve arka tarafa hareketlenen En-Nesyri'ye pasını aktardı. En-Nesyri'nin ceza sahası sağ çaprazından yaptığı şutu, kaleci Lis başarılı bir şekilde kurtardı.

İlk yarının sonucunda Göztepe, Fenerbahçe karşısında 1-0'lık üstünlüğünü korudu.

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