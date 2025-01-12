Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile Sözleşmesini 3 Yıl Uzattı

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile Yeni Sözleşme İmzaladı

Fenerbahçe, 29 yaşındaki oyuncusu İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "2020/2021 sezonundan itibaren çubuklu formamızı başarı ile terleten futbol takımımızın değerli oyuncularından İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık daha sözleşme imzalanmıştır. Fenerbahçe'mizin hedefleri yolunda formamızın bir parçası olacağını memnuniyet ile duyurduğumuz oyuncumuza başarılarla dolu sezonlar diliyoruz."

İrfan Can Kahveci'nin Performansı

Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşme yenileyen tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli forma ile toplamda 151 maça çıkmış ve 30 gol, 29 asistlik etkileyici bir performans sergilemiştir.