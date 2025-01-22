Fenerbahçe, Lyon ile Zorlu Avrupa Mücadelesine Çıkıyor

Fenerbahçe, Lyon'u Konuk Ediyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın, Fransa'nın Olimpik Lyon takımını ağırlayacak. Müsabaka, saat 20.45'te Ülker Stadı'nda başlayacak.

Maçın Detayları

İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza tarafından yönetilecek olan bu mücadelede, Sozza'nın yardımcıları Alberto Tegoni ve Giorgio Peretti olacak.

Fenerbahçe'nin Durumu

Fenerbahçe, grup aşamasında geride kalan 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak yalnızca 8 puan toplayarak 21. sırada bulunuyor. Rekabetçi bir performans sergileyen Lyon ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile 13 puan toplayarak 4. sırada yer alıyor.

Eksikler ve Ceza Sınırındaki Oyuncular

Fenerbahçe, Lyon karşılaşmasına 4 eksikle çıkacak. Sakat oyuncular Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve Dominik Livakovic ile Athletic Bilbao maçında kırmızı kart gören Mert Müldür bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı süren İsmail Yüksek'in durumu belirsizliğini koruyor.

Bunların yanı sıra, Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular, yarınki maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Savunmada Belirsizlik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lyon mücadelesinden önce savunma kurgusunu oluşturmakta zorluk yaşıyor. Sağ bekte Bright Osayi-Samuel yer alacak. Sol bekte ise Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı, Mert Müldür'ün cezalı durumu ve kadroda yer almayan Filip Kostic nedeniyle Alexander Djiku hedef alınabilir.

Mourinho'nun savunma ikilisi konusunda da sıkıntıları var, Rodrigo Becao'nun sakatlığı ve Samet Akaydin'in uzun süredir kadroda olmaması endişe yaratıyor. Çağlar Söyüncü ile birlikte Samet Akaydin sahada yer alabilir.

Tarihçe

Fenerbahçe ile Lyon, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Lyon, İstanbul'da 1-0, evinde ise 3-1 galip geldi. 2004-2005 sezonunda aynı grupta yer alan iki ekip, İstanbul'dan 3-1'lik, saha içinden 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin UEFA Kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko.