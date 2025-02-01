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Fenerbahçe Medicana Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 Yenerek Galibiyet Sayısını 11'e Çıkardı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde derbi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-2 yenerek 11. galibiyetini elde etti.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 23:05
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 23:05
Fenerbahçe Medicana Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 Yenerek Galibiyet Sayısını 11'e Çıkardı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde Derbi Mücadelesi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. haftasında heyecan dolu bir derbi maçı gerçekleşti. Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta ile karşı karşıya geldi.

Maç Sonucu ve İstatistikler

Fenerbahçe, zorlu mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, ligin 19. haftasındaki 11. galibiyetini almış oldu. Öte yandan, Galatasaray ise bu galibiyetle birlikte 5. mağlubiyetini yaşamış oldu.

İki ekip arasındaki bu çekişmeli maç, voleybolseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

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