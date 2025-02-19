Fenerbahçe'nin Anderlecht Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda oynayacağı Anderlecht maçına yönelik kamp kadrosunu açıkladı. İlk maçta 3-0'lık galibiyetle avantaj yakalayan sarı-lacivertliler, rövanş için Belçika'da mücadele edecek.

Kulüpten yapılan duyuruya göre, 20 kişilik kamp kadrosundan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'nun sakatlıkları nedeniyle ve sakatlığını atlatan ancak maç için tam olarak hazır olmayan kaleci Dominik Livakovic bulunmuyor.

Ayrıca, transferi gündemde olan Cengiz Ünder ve gribal enfeksiyon geçiren Allan Saint-Maximin de kadroda yer almadı. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho tarafından belirlenen kadroda şu oyuncular yer almakta:

İrfan Can Eğribayat

Osman Ertuğrul Çetin

Engin Can Biterge

Milan Skriniar

Yusuf Akçiçek

Bright Osayi-Samuel

Mert Müldür

Filip Kostic

Sofyan Amrabat

Fred Rodrigues

Şükür Toğrak

Yiğit Emir Ekiz

Mert Hakan Yandaş

Sebastian Szymanski

İrfan Can Kahveci

Dusan Tadic

Anderson Talisca

Edin Dzeko

Youssef En-Nesyri

Cenk Tosun

Fenerbahçe, yarın oynanacak bu kritik karşılaşmayı kazanarak Avrupa'daki yolculuğuna devam etmeyi hedefliyor.