Fenerbahçe'nin Anderlecht Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe, Anderlecht ile oynayacağı rövanş maçı için kamp kadrosunu belirledi. Sakat ve eksik oyuncular dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 14:18
Fenerbahçe'nin Anderlecht Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda oynayacağı Anderlecht maçına yönelik kamp kadrosunu açıkladı. İlk maçta 3-0'lık galibiyetle avantaj yakalayan sarı-lacivertliler, rövanş için Belçika'da mücadele edecek.

Kulüpten yapılan duyuruya göre, 20 kişilik kamp kadrosundan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'nun sakatlıkları nedeniyle ve sakatlığını atlatan ancak maç için tam olarak hazır olmayan kaleci Dominik Livakovic bulunmuyor.

Ayrıca, transferi gündemde olan Cengiz Ünder ve gribal enfeksiyon geçiren Allan Saint-Maximin de kadroda yer almadı. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho tarafından belirlenen kadroda şu oyuncular yer almakta:

  • İrfan Can Eğribayat
  • Osman Ertuğrul Çetin
  • Engin Can Biterge
  • Milan Skriniar
  • Yusuf Akçiçek
  • Bright Osayi-Samuel
  • Mert Müldür
  • Filip Kostic
  • Sofyan Amrabat
  • Fred Rodrigues
  • Şükür Toğrak
  • Yiğit Emir Ekiz
  • Mert Hakan Yandaş
  • Sebastian Szymanski
  • İrfan Can Kahveci
  • Dusan Tadic
  • Anderson Talisca
  • Edin Dzeko
  • Youssef En-Nesyri
  • Cenk Tosun

Fenerbahçe, yarın oynanacak bu kritik karşılaşmayı kazanarak Avrupa'daki yolculuğuna devam etmeyi hedefliyor.

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