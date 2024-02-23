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Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.02.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 18:58
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi belli oldu

Sarı lacivertli takımın eşleşmeleri tamamlandı! O takımla eşleşti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU

Sarı kırmızılı takım dün akşam Sparta Prag karşısında aldığı 4-1 yenilgi sonrasında Avrupa mücadelesine veda etmiş oldu. Fenerbahçe ise Konferans Ligi'nde son 16 tura kalmayı başarmıştı. Fenerbahçe için kura çekimi tamamlandı. Son 16 tur eşleşmelerinde Fenerbahçe Union Saint Gilloise ile eşleşmiş oldu. Fenerbahçe günümüze kadar Belçika takımlarından hiçbirine karşı kaybetmedi ve iç saha mağlubiyeti almadı. Sarı lacivertli takımın yöneticilerinden Selahattin Baki eşleşme ile ilgili şu sözleri söyledi; 'Genetik şanssızlık sürüyor. Kurada en iyi top oynayan takımlardan birini seçmiş olduk. Anderlecht önünde, Liverpool'u yenen bir takım var. Yaş ortalaması 25. Ama bunların hiçbiri bizi korkutmuyoruz. Ülkede tek Türk temsilcisi biz kaldık. 

fenerbahçe o takımla eşleşti

Belçika, Hollanda gibi ülkelerde çok taraftarımız var. Hocamızın iyi çalışmasıyla turu atlayacağımıza inanıyoruz. Türklüğü kalbinde hisseden herkes çok heyecanlanır. Takıma nazar değdirmek istemem ama hepimizin inancı sarı lacivertli takıma orada, finalde görmeyi istiyoruz. Stadyum isminden dolayı orada bir kupa kaldırabilmek hepimizin isteğidir. O günü bekleyip hayal ediyoruz.' İsviçre Nyon'da yapılan kura çekiminde Aston Villa, Club Brugge, Fenerbahçe, Viktoria Plzen ve play-off ile tura kalan Ajax, Dinamo Zagreb, Maccabi Haifa, Molde, Olympiakos, Servette, Sturn Graz, Union Saint Gilloise takımları yer alıyordu. Fenerbahçe eşleştiği takımla ilk maçta deplasmana çıkacak, rövanş maçında ise iç sahada top oynayacak. İlk maçlar 7 Mart tarihinde, rövanş maçları 14 Mart tarihinde yapılacak. Turnuva final maçı 29 Mayıs tarihinde yapılacak. Fenerbahçe Konferans Ligi H grubunda Ludogorets, Nordsjaelland, Spartak Trnava ile mücadele etti ve 4 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı ve toplam 12 puanla gruptan çıkma başarısını gösterdi. 

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