Bist 100
10.025,83 1%
DOLAR
32,41 0,33%
EURO
34,87 0%
ALTIN
2.388,04 0,74%

Fenerbahçe’nin yeni dönemi! Aziz Yıldırım’dan seçim sonrası duygusal mesaj

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, seçim sonrası duygusal bir açıklama yaptı. Yıldırım, taraftarlara ve kulübe olan sevgisini dile getirdi ve yeni yönetim için başarılar diledi.

Yayın Tarihi: 10.06.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 15:48
Fenerbahçe’nin yeni dönemi! Aziz Yıldırım’dan seçim sonrası duygusal mesaj

Aziz Yıldırım'dan seçim sonuçları sonrası ilk açıklama

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, seçim sonrası duygusal bir açıklama yaptı. Yıldırım, seçim sonuçlarının ardından Fenerbahçe taraftarına hitaben bir mesaj yayınladı.

Yıldırım, “Bundan yaklaşık 3 hafta önce, ben ve arkadaşlarım her şeyden çok sevdiğimiz kulübümüzü yönetmeye talip olduk,” dedi ve ekledi, “Süreç boyunca binlerce kongre üyemize dokunduk, onların sorunlarını dinledik, duygularına tercüman olduk.”

Yıldırım, seçim sonuçlarına saygı göstererek, “Dün gerçekleşen olağan seçimli kongrede, Sayın Ali Koç ve yönetimi üyelerimizin oylarıyla göreve getirildi. Kendilerine yeni dönemde gönülden başarılar diliyorum. Kazanan, her zaman temenni ettiğimiz gibi Fenerbahçe olsun,” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, bu süreç boyunca desteklerini esirgemeyen tüm Fenerbahçe derneklerine, kongre üyelerine, taraftarlara ve kulübe teşekkür etti. Ayrıca, “Şahsım ve arkadaşlarım, 3 hafta önce aday olarak, Fenerbahçe’deki ölü toprağını kaldırdığımıza ve kulübümüze değerli bir ivme kazandırdığımıza inanıyoruz,” dedi ve ekledi, “Dilerim Fenerbahçe bu ivmeyi iyi değerlendirir ve özlemle beklediğimiz şampiyonluklara bir bir ulaşırız. Bizler de bu yolda, bu camianın bir taraftarı olarak takımlarımızın daima destekçisi olacağız.”

İLGİLİ HABERLER

Kahvede 40 yıl hatır bırakmayacak zam! Yüzde 50 artış tiryakileri kahredecek

Böbreğini seven bundan uzak dursun! İçmenin sonu diyalizde bitiyor

Kabızlığı tarihe gömen karışım! Türk kahvesine bir kaşık eklemek yeterli

Ankara, Eskişehir, Kırşehir ve o illere kara haber! Tüm planlar iptal olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!
7
Arda güler için kötü günler başlıyor! Yeterli performans gelmezse geri dönecek

Böbreğini seven bundan uzak dursun! İçmenin sonu diyalizde bitiyor

Dolar kuru uçup kaçamayacak! 38 TL için o net tarih de verildi

Keyfinden taviz vermeyen burçlar açıklandı! 4 burç keyfinden başka bir şey düşünmüyor

1 Temmuz’dan önce aracını bunu yapmayan yandı! Yüzdelik o artışlar hızlanıyor

Emekli kök maaşı 8 bin TL altı olanlar eyvah! SGK uzmanı kara haberi verdi

Kahvede 40 yıl hatır bırakmayacak zam! Yüzde 50 artış tiryakileri kahredecek

Sertifikası olanlar yaşadı! Üniversiteye ilkokul-lisans mezunu personel alımı yapılacak

Emeklinin Temmuz zammı bankaların gündeminde! Promosyonlara kallavi artış geliyor

Ankara, Eskişehir, Kırşehir ve o illere kara haber! Tüm planlar iptal olacak

Kabızlığı tarihe gömen karışım! Türk kahvesine bir kaşık eklemek yeterli

SYDV temizlik personeli alımı yapacak! 21-49 yaş arası kadınlara iş imkanı

Herkesin evinde mutlaka var! Yediğiniz an organlarınızı çürütüyor