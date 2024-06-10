Fenerbahçe’nin yeni dönemi! Aziz Yıldırım’dan seçim sonrası duygusal mesaj

Aziz Yıldırım'dan seçim sonuçları sonrası ilk açıklama

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, seçim sonrası duygusal bir açıklama yaptı. Yıldırım, seçim sonuçlarının ardından Fenerbahçe taraftarına hitaben bir mesaj yayınladı.



Yıldırım, “Bundan yaklaşık 3 hafta önce, ben ve arkadaşlarım her şeyden çok sevdiğimiz kulübümüzü yönetmeye talip olduk,” dedi ve ekledi, “Süreç boyunca binlerce kongre üyemize dokunduk, onların sorunlarını dinledik, duygularına tercüman olduk.”

Yıldırım, seçim sonuçlarına saygı göstererek, “Dün gerçekleşen olağan seçimli kongrede, Sayın Ali Koç ve yönetimi üyelerimizin oylarıyla göreve getirildi. Kendilerine yeni dönemde gönülden başarılar diliyorum. Kazanan, her zaman temenni ettiğimiz gibi Fenerbahçe olsun,” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, bu süreç boyunca desteklerini esirgemeyen tüm Fenerbahçe derneklerine, kongre üyelerine, taraftarlara ve kulübe teşekkür etti. Ayrıca, “Şahsım ve arkadaşlarım, 3 hafta önce aday olarak, Fenerbahçe’deki ölü toprağını kaldırdığımıza ve kulübümüze değerli bir ivme kazandırdığımıza inanıyoruz,” dedi ve ekledi, “Dilerim Fenerbahçe bu ivmeyi iyi değerlendirir ve özlemle beklediğimiz şampiyonluklara bir bir ulaşırız. Bizler de bu yolda, bu camianın bir taraftarı olarak takımlarımızın daima destekçisi olacağız.”