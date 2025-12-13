DOLAR
Trabzonspor sahasında namağlup: Beşiktaş öncesi güçlü performans

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de evinde 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlikle namağlup; Beşiktaş maçı öncesi zirve iddiasını koruyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 10:13
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’de bu sezon taraftarı önünde oynadığı maçlarda etkileyici bir performans sergiliyor. Bordo-mavililer, evinde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik alarak iç sahada yenilgi yüzü görmedi.

Bu başarıyla Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte sahasında mağlup olmayan üç takımdan biri oldu.

İç sahada rakip tanımıyor

Karadeniz temsilcisi, iç sahadaki istikrarlı oyunuyla dikkat çekiyor. Bordo-mavililer ligdeki iç saha maçlarında toplamda 14 gol atarken, kalesinde sadece 4 gol gördü ve sahadan 18 puan çıkardı. Bu tablo, Trabzonspor’u iç saha performansında ligin üst sıralarına taşıdı.

Seriyi 11 maça çıkarmak istiyor

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında oynanacak Beşiktaş mücadelesi öncesi Trabzonspor, ligdeki başarılı grafiğini sürdürmeyi hedefliyor. Karadeniz ekibi, ligde geride kalan 15 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 34 puanla lider Galatasaray’ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Bordo-mavililer, ligdeki 10 maçlık yenilmezlik serisini 11’e çıkarmak ve taraftarı önünde kazanarak zirve yarışındaki iddiasını korumak istiyor. Ayrıca takım, Fatih Tekke yönetiminde ilk büyük maç zaferini almak için sahaya çıkacak.

