Sandıklı MYO Güz Dönemi Voleybol Turnuvası'nda Şampiyon Traktör FC

8 takımın katıldığı eleme usulü turnuva 4 günde tamamlandı

Afyonkarahisar Sandıklı Meslek Yüksekokulu tarafından öğrenciler arasında düzenlenen Güz Dönemi Voleybol Turnuvası, yoğun ilgiyle sona erdi.

Eleme usulüyle oynanan ve 8 takımın kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda, dört gün boyunca devam eden karşılaşmalar Vali Gökmen Çiçek Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Zorlu ve çekişmeli geçen müsabakaların ardından finale yükselen takımlar arasında üstün bir performans sergileyen Traktör FC, kupayı kaldırarak turnuvanın şampiyonu oldu. Maçlar, öğrenciler ve sporseverler tarafından büyük ilgi gördü.

Sandıklı MYO yönetimi, turnuvanın başarılı bir şekilde organize edilmesinde ve yürütülmesinde başından sonuna kadar desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve değerli personeline en içten teşekkürlerini iletti.

