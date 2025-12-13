Radomir Djalovic: "Oyuncularım Sahaya Karakterlerini Koydular" – Kayserispor golsüz berabere

Radomir Djalovic: "Oyuncularım sahaya karakterlerini koydular"

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Kayserispor, sahasında Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Maç Sonrası Değerlendirme

Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Tüm oyuncularım bugün sahada inanılmaz bir mücadele gösterip sahaya karakterlerini koydular. 90+5. dakikaya kadar inanılmaz bir mücadele gösterdiler. Performansları hakikaten bugün üst düzeydeydi." dedi.

Teknik adam sözlerine şöyle devam etti: "Şunu da unutmamak lazım; maça 9 eksik ile çıktık. İlk 11’de oynayan 4-5 oyuncumuzun kendi pozisyonlarında oynamadıklarını da söylemek istiyorum. Genç oyuncularımız vardı. Onlar da oyunun son anlarına doğru girdiler."

Djalovic, rakibin fırsatlarına ve kendi takımının kaçırdığı pozisyonlara da değinerek, "Rakibin de fırsatları oldu. Bizim de 3-4 tane yakaladığımız fırsat oldu. Ancak bunları değerlendiremedik. Günün sonunda alınan 1 puanın kötü olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Son olarak Djalovic, takımın oyun kurma kapasitesine ilişkin değerlendirmesinde, "Aslına bakarsanız oyun kurma anlamında takımımızda mükemmel oyuncularımız var. Ayağı çok iyi oyuncularımız var. Fakat birkaç savunma oyuncusu ile oyun kuramazsınız. Bu tek başına yeterli değil. Ancak son maçlarda oyun kurma anlamında iyi olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

