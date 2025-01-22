Fenerbahçe-Olimpik Lyon Maçında Taktik Dolu Hazırlıklar

Fenerbahçe-Olimpik Lyon Maçına Doğru

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Olimpik Lyon'da teknik direktör Pierre Sage, ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ve yakalayacakları şansları iyi değerlendireceklerini söyledi.

Pierre Sage'den Açıklamalar

Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fransız ekibinin teknik direktörü Sage, Türkiye'de sıcak şekilde karşılandıklarını belirterek, misafirperverlik için teşekkür etti.

Açıklamalarında, yarın oynanacak müsabakada çıkabilecek tüm olasılıklar üzerine çalıştıklarını kaydeden Sage, "Ciddi bir yoğunluk ve zorluk var. Mücadeleye açığız. Elimizden gelenin en iyisini yapıp yarın bu şansı iyi değerlendireceğiz. Gayet özgüvenliyiz." ifadelerini kullandı.

Zorlu Maça Hazırlık

Fenerbahçe'nin eksiklerine rağmen zorlu bir maç beklediğini dile getiren Sage, her iki ekibin de iyi bir mücadele ortaya koyacağının altını çizdi. Sarı-lacivertli ekibin son dönemde taktik değişiklikler yaptığını ifade eden Pierre Sage, "Biz de bu anlamda kendi düşüncemizi sahaya yansıtacağız." dedi.

Fransa Kupası'nda 5. Lig ekiplerinden Bourgoin'a elenmeleri hatırlatıldığında ise Sage, "Benim ilk kırılmam değil. Daha önce bunu çok kez yaşadım, alışkınım bu durumlara." diyerek tecrübelerini paylaştı.

Futbolun Dinamikleri

Fenerbahçe'nin Avrupa'nın en sıcak atmosferlerinden birisine sahip olduğunu vurgulayan Sage, bununla mücadelenin önemine değinerek Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için, "Kendisine hayranım, metodunu ve yönetimini çok seviyorum. Kendisini analiz ettim." dedi.

Clinton Mata'dan İfadeler

Teknik direktör Pierre Sage'le birlikte basın toplantısında yer alan futbolcu Clinton Mata, çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını ve iyi hazırlandıklarını belirtti. Sahaya çıktıkları andan itibaren keyif alacaklarını söyleyen Mata, "Fenerbahçe'ye karşı elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Yarınki maçın atmosferiyle ilgili de açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu, "Bazı oyuncularımız buradaki atmosferi çok iyi biliyor, bazıları bilmiyor. Ben çok iyi biliyorum. Kısasa kısas bir maç olacak yarın. Bu maça çok iyi odaklandık ve iyi hazırlandık." dedi.

Fenerbahçe'nin güçlü yönlerine çalıştıklarının altını çizen Mata, "Yarın zor geçecek, bunun farkındayız ama Real Madrid gibi bir ekiple de oynadık. Futbol bu, her an her şey değişebilir." ifadeleriyle dikkat çekti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Fransa takımlarından Olimpik Lyon, Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya katılan teknik direktör Pierre Sage (solda) ve oyuncusu Clinton Mata (sağda) gazetecilere açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Fransa takımlarından Olimpik Lyon, Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya katılan teknik direktör Pierre Sage (solda) ve oyuncusu Clinton Mata (sağda) gazetecilere açıklamalarda bulundu.