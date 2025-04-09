Fenerbahçe Opet, Avrupa'nın Zirvesi İçin Hedef Üçüncü Kupa

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Liginde üçüncü kez kupa kazanmayı hedefliyor. Takım kaptanı Alperi Onar, son iki sezondur ulaştıkları şampiyonlukların ardından, bu yıl da üst üste üçüncü kez kupayı müzelerine götürmek istediklerini vurguladı.

Hedef Dörtlü Final

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Alperi Onar, 2024-2025 sezonunda Dörtlü Final’e kaldıklarını ve grup aşamasını başarıyla tamamladıklarını belirtti. Takım, grup aşamasında oynadığı 12 maçı da kazanarak önemli bir başarı elde etti. Onar, bunun, Fenerbahçe'nin kadın basketboluna verdiği değer ve basketbol kültürünü güzel şekilde yansıttığını ifade etti.

Başarı ve Baskı

Alperi Onar, Dörtlü Final’e kalmanın kolay olmadığını ve Fenerbahçe forması giymenin bir baskı oluşturduğunu dile getirdi. Fenerbahçe'nin her kupaya aday olduğunu belirten Onar, bu sezon da kazanma bilinciyle oynadıklarını söyledi. Takımdaki olumlu havanın, her oyuncunun ortak amaca yönelik çalışmasının bir sonucu olduğunu vurguladı.

Taraftarlara Teşekkür

Fenerbahçe taraftarına, deplasmanda verdikleri destek için teşekkür eden Alperi, takımlarının kazanmaya alışkın bir yapı olduğunu belirtti. Taraftarlarının kendilerine olan duyduğu bağlılığı dile getirerek, onların destekleriyle birlikte bir kupayı daha kutlayacaklarına olan inancını paylaştı.

Şampiyonluk Geçmişi

Fenerbahçe Opet, Zaragoza'da 13 Nisan’a kadar sürecek 6’lı final organizasyonunda mücadele edecek ve ZVVZ USK Prag (Çekya) ile Beretta Famila Schio (İtalya) eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Takım, geçmişte de önemli başarılar elde etmiş, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında şampiyonluk yaşamıştır. Daha önce 2013, 2014, 2017 ve 2022’de ikincilikle yetinmişti.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Alperi Onar, AA muhabirine açıklama yaptı.