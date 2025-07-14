Fenerbahçe, Porto'da Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Portekiz'in Albufeira Kentine Ulaştı

Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe Futbol A Takımı, kamp çalışmaları için Portekiz'in Albufeira kentine geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Faro Havalimanı'na iniş yapan sarı-lacivertli kafile, buradan otobüsle konaklayacağı otele geçti. Algarve bölgesindeki Albufeira'da 2 hafta süreyle kamp çalışmaları yapılacak.

Yeni Transferler ve Takım Kadrosu

Kafilede yeni transferler Tarık Çetin ve Archie Brown da yer alırken, geçen sezonun devre arasında kadroya katılan ancak sezonu başka bir takımda kiralık olarak geçiren Ognjen Mimovic de Portekiz'de bulunuyor. Ancak kamp kadrosunda yer alan yeni transferlerden Jhon Duran, kafileyle otele gelmedi. Oyuncunun birkaç gün içerisinde kampa katılacağı öğrenildi.

Hazırlık Maçları Programı Belli Oldu

Fenerbahçe, kamp çalışmaları sırasında toplamda 4 hazırlık maçı oynayacak. Portekiz etabında çalışmalarını 27 Temmuz'a kadar sürdürecek sarı-lacivertli ekip, 17 Temmuz'da Portimonense, 20 Temmuz'da Uniao de Leiria, 23 Temmuz'da Al Ittihad ve 26 Temmuz'da Benfica ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, kampın ardından yurda dönecek ve çalışmalarına İstanbul'da devam edecek. Ayrıca, 30 Temmuz'da Lazio ile Ülker Stadı'nda bir hazırlık maçı yapacağı belirtildi.

Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe Futbol A Takımı, kamp çalışması için Portekiz'in Albufeira kentine geldi. Kafilede Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da yer aldı.

Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe Futbol A Takımı, kamp çalışması için Portekiz'in Albufeira kentine geldi. Kafilede Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da yer aldı.