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Fenerbahçe, Slavia Prag Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Slavia Prag ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı için hazırlıklara başladı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 13:42
Fenerbahçe, Slavia Prag Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Slavia Prag Maçının Hazırlıklarını Başlattı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele öncesinde Sarı-Lacivertliler, hazırlıklarına hızla başladı.

İlk olarak Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapıldı. Antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.

Futbolcular, daha sonra sahada iki grup halinde pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi. Özellikle Bellona Kayserispor ile oynanan maçta ilk 11'de yer alan futbolcuların antrenmanı, yenilenme çalışmaları ile tamamladığı bildirildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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