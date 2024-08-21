Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na Yeni Sponsor: İstanbul Jet

Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Yeni Sponsoruyla Güçleniyor

Fenerbahçe Kulübü, İstanbul Jet ile yeni bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza törenine, Kulüp Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Öztanık, İstanbul Jet Havacılık ve Yakıt Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şanser Özyıldırım ile sarı-lacivertli takımın sporcuları Kinem Kulbay ve Uğur Toprak katıldı.

Büyük Başarılar ve Yeni Hedefler

Kızılhan, yaptığı açıklamada takımın 2018 yılında 1907 Fenerbahçe Derneği altında kurulduğunu ve 2021 yılından itibaren kulüp çatısı altında faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Geçtiğimiz sezon, Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları ile başarılı bir dönem geçiren takımın yeni sponsorunun İstanbul Jet olduğunu duyurdu.

Topluma Hizmet Amacı

Cenk Öztanık, tekerlekli sandalye basketbol takımının topluma katkı sağlama amaçlı kurulduğunu vurguladı. Ali Koç başkanlığında bu alanda önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtti. İstanbul Jet’in desteklerinin daha güçlü bir şekilde devam edeceğini ifade eden Öztanık, takımın potansiyelinin daha iyi seviyelere ulaşacağını kaydetti.

Şampiyonluk Hedefi

Şanser Özyıldırım, Fenerbahçe'nin son üç yıldaki başarılarının ardından yeni sezon için de takımın yanında olmaya devam edeceklerini ve şampiyonluk sevincini birlikte yaşayacaklarını açıkladı. O gün, şampiyonluk tişörtleriyle fotoğraf çekilerek o anın keyfini çıkaracaklarını belirtti.