Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne Veda Etti: Rangers ile Penaltılarda Yenildi

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne Veda Etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında, normal süresini ve uzatma bölümünü 2-0 önde tamamladığı maçta, penaltı atışlarında İskoçya'nın Rangers takımına 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

Maçın Detayları

Ibrox Stadı'nda gerçekleşen mücadeleye kontrollü bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, savunma arkasına atılan uzun toplarla gol fırsatları aradı. İlk yarıda rakibe gol şansı tanımayan Fenerbahçe, 45. dakikada Sebastian Szymanski'nin şık golüyle öne geçti.

İkinci yarıda rakip yarı sahada baskı kurarak oyunun kontrolünü sürdürmeye çalışan Fenerbahçe, Talisca ile yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Ancak, 73. dakikada tekrar Szymanski'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Normal süreyi 2-0 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, uzatmalara gitmeye hak kazandı.

Uzatma bölümünde de aradığı golü bulamayan Fenerbahçe, penaltı atışlarına geçmek zorunda kaldı. Penaltılarda rakibine 3-2 kaybeden Fenerbahçe, Avrupa hayallerine veda etti.

Szymanski'nin Golleri Yetersiz Kaldı

Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk gollerini attı. Geçen sezon sarı-lacivertli formayla etkili bir performans sergileyen 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon değişen sistem nedeniyle kısır bir görüntü ortaya koymuştu.

Szymanski, Süper Lig'de 2 gol, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda ise 1 gol kaydetmişti. Ancak, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki tüm maçlarda süre bulmasına rağmen, bu golleri Fenerbahçe'nin turu geçmesine yeterli olamadı.

Mert Müldür Maçı Tamamlayamadı

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, 85. dakikada sakatlık geçirdi ve 87. dakikada kendini yere bıraktı. 25 yaşındaki futbolcu, maça devam edemeyerek 88. dakikada yerini Alexander Djiku'ya bıraktı.