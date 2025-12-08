DOLAR
Vangücü 8-0 Erzincan Gençler Gücüspor — Aycan 5 Golle Parladı

TFF Kadınlar 2. Lig C Grubu 4. haftasında Vangücü, Erzincan Gençler Gücüspor'u 8-0 mağlup etti; Aycan 5 golle öne çıktı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 07:20
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 07:20
Maç Detayları

TFF Kadınlar 2. Lig C Grubu'nun 4. haftasında oynanan karşılaşmada Vangücü SK, sahasında Erzincan Gençler Gücüspor'u farklı mağlup etti.

Van İpekyolu Gençlik Sahası’nda oynanan mücadeleyi hakemler Ümit Karaman, Rabia Aydoğdu ve Helin Abi yönetti.

Skor ve Goller

Ev sahibi ekip ilk yarıda oyunun kontrolünü eline alarak ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Vangücü, attığı üç golle maçı 8-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

Goller; Helin, Sevil ve Nazar birer gol kaydederken, takım kaptanı Aycan tam 5 kez gol sevinci yaşadı.

Maç, Vangücü SK'nın net oyunu ve etkili hücum organizasyonlarıyla öne çıkan performansına sahne oldu; Erzincan Gençler Gücüspor ise savunmada zor anlar yaşadı.

ERZİNCAN GENÇLER GÜCÜSPOR DEPLASMANDA 8 GOL YEDİ

