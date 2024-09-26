DOLAR
34,15 -0,02%
EURO
38,23 -0,48%
ALTIN
2.932,18 -0,52%
BITCOIN
2.228.975,72 -2,89%

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile UEFA Avrupa Ligi Mücadelesine Çıkıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Union Saint-Gilloise ile Ülker Stadyumu'nda buluşuyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 18:50
Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile UEFA Avrupa Ligi Mücadelesine Çıkıyor

Fenerbahçe ve Union Saint-Gilloise Müsabakası Hakkında

UEFA Avrupa Ligi'nin açılış haftasında Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geliyor. Maç, Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Müsabakanın Hakemleri

Bu önemli karşılaşmanın hakem kadrosu ise şöyle belirlenmiştir:

  • Benoit Bastien
  • Hicham Zakrani
  • Aurelien Berthomieu (Fransa)

Takım Kadroları

Fenerbahçe kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

  • Livakovic
  • Mert Müldür
  • Becao
  • Çağlar Söyüncü
  • Oosterwolde
  • Fred
  • Amrabat
  • İrfan Can Kahveci
  • Szymanski
  • Cengiz Ünder
  • En-Nesyri

Union Saint-Gilloise takımının kadrosu ise aşağıdaki gibidir:

  • Moris
  • Castro-Montes
  • Burgess
  • Mac Allister
  • Machida
  • Sadiki
  • Vanhoutte
  • Rasmussen
  • Ivanovic
  • Niang
  • Rodriguez

Futbolseverler, bu heyecan dolu maçı sabırsızlıkla bekliyor.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR TYP gitti İUP geldi! İşte İUP başvuru şartları

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivasspor, Başakşehir Maçına Hazır
2
Fenerbahçe - Union SG Maçı UEFA Avrupa Ligi Canlı İzle
3
Genç Karatecilerin Zirve Hedefi: Dünya Şampiyonası Hazırlıkları
4
Gökhan Gönül Ümit Milli Futbol Takımı'nın Yeni Teknik Direktörü
5
Kocaelispor Hazırlıklarına Devam Ediyor
6
Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile UEFA Avrupa Ligi Mücadelesine Çıkıyor
7
Erzurum Airfest Uzundere Hava Sporları Festivali Başladı

Pizza Devi İflas Bayrağını Çekti: 127 Mağaza Satışa Çıkıyor

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

27 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları! Para, Aşk, Sağlık ve İş Falı

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

İŞKUR TYP gitti İUP geldi! İşte İUP başvuru şartları

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri