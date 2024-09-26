Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile UEFA Avrupa Ligi Mücadelesine Çıkıyor

Fenerbahçe ve Union Saint-Gilloise Müsabakası Hakkında

UEFA Avrupa Ligi'nin açılış haftasında Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geliyor. Maç, Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Müsabakanın Hakemleri

Bu önemli karşılaşmanın hakem kadrosu ise şöyle belirlenmiştir:

Benoit Bastien

Hicham Zakrani

Aurelien Berthomieu (Fransa)

Takım Kadroları

Fenerbahçe kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Livakovic

Mert Müldür

Becao

Çağlar Söyüncü

Oosterwolde

Fred

Amrabat

İrfan Can Kahveci

Szymanski

Cengiz Ünder

En-Nesyri

Union Saint-Gilloise takımının kadrosu ise aşağıdaki gibidir:

Moris

Castro-Montes

Burgess

Mac Allister

Machida

Sadiki

Vanhoutte

Rasmussen

Ivanovic

Niang

Rodriguez

Futbolseverler, bu heyecan dolu maçı sabırsızlıkla bekliyor.