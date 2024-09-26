Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile UEFA Avrupa Ligi Mücadelesine Çıkıyor

Fenerbahçe ve Union Saint-Gilloise Müsabakası Hakkında
UEFA Avrupa Ligi'nin açılış haftasında Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geliyor. Maç, Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.
Müsabakanın Hakemleri
Bu önemli karşılaşmanın hakem kadrosu ise şöyle belirlenmiştir:
- Benoit Bastien
- Hicham Zakrani
- Aurelien Berthomieu (Fransa)
Takım Kadroları
Fenerbahçe kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
- Livakovic
- Mert Müldür
- Becao
- Çağlar Söyüncü
- Oosterwolde
- Fred
- Amrabat
- İrfan Can Kahveci
- Szymanski
- Cengiz Ünder
- En-Nesyri
Union Saint-Gilloise takımının kadrosu ise aşağıdaki gibidir:
- Moris
- Castro-Montes
- Burgess
- Mac Allister
- Machida
- Sadiki
- Vanhoutte
- Rasmussen
- Ivanovic
- Niang
- Rodriguez
Futbolseverler, bu heyecan dolu maçı sabırsızlıkla bekliyor.