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Fenerbahçe ve Lille, Şampiyonlar Ligi'nde İki Büyük Takım Kapışıyor

Lille'in savunma oyuncusu Thomas Meunier, Fenerbahçe ile yapacakları maça yönelik iddialı açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 15:19
Fenerbahçe ve Lille, Şampiyonlar Ligi'nde İki Büyük Takım Kapışıyor

Fenerbahçe ve Lille, Şampiyonlar Ligi'nde Karşı Karşıya Geliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçı öncesinde, Fransa'nın Lille takımı, İstanbul'da Fenerbahçe ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Lille'in Belçikalı futbolcusu Thomas Meunier, takımının bu maçı kazanacağına inandığını ifade etti.

Meunier: "Tur geçmek için %1000 şansımız var"

Meunier, Fenerbahçe'nin güçlü bir kadroya sahip olduğunu kabul etse de, "Fenerbahçe'nin güçlü yanları var ama bizden daha güçlü olduklarını düşünmüyorum. Tur atlama şansımızın yüzde 1000 olduğuna inanıyorum." dedi.

Taraftarlara Dikkat Çekti

Türk taraftarların statlardaki sıcak atmosferine de vurgu yapan Meunier, "Türkler tutkulu taraftarlarıyla biliniyor. Ancak sahada olan sahada kalır. Türk taraftarlar, takımlarına çok çabuk sırt çevirebiliyor, buna birçok kez şahit olduk." şeklinde konuştu. Meunier, oyuna odaklanmanın önemine dikkat çekti.

Trabzonspor'a Teşekkür

Meunier, Türkiye'de kariyerine devam ettiği için Trabzonspor kulübüne teşekkür ederek, "Orada üst üste 20 maç oynadım, en ufak bir sakatlık yaşamadım, her şey mükemmeldi." değerlendirmesinde bulundu.

Yardımcı Antrenör Farbos'dan Açıklamalar

Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'nun yokluğunda basın toplantısına katılan yardımcı antrenör Dimitri Farbos, "Beraberlik için İstanbul'a gitmek hata olacaktır. Oyun anlayışımıza bağlı kalmalıyız." açıklamasında bulundu.

İlk maçı evinde 2-1 kazanan Lille, yarın saat 20.00'de Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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