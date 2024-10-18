Fenerbahçe Yüzme Şubesine Galatasaray'dan Transfer

Fenerbahçe, Galatasaray'dan Dört Yüzücü Transfer Etti

Fenerbahçe Kulübü, geçmişte Galatasaray'da forma giymiş olan milli yüzücülerle anlaşma sağladı. Sporcular, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sarı-lacivertli renklere bağlandı.

Yeni Transferler

Fenerbahçe, son dönem Galatasaray’da yarışmış olan aşağıdaki milli yüzücüler ile sözleşme imzaladı:

Berkay Ömer Öğretir : 2021 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda yarışmış, 50-100-200 metre kurbağalama branşında Türkiye rekortmeni ve Avrupa ikincisi.

: 2021 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda yarışmış, 50-100-200 metre kurbağalama branşında Türkiye rekortmeni ve Avrupa ikincisi. Doruk Tekin : 50-100 metre sırtüstü branşında Türkiye rekortmeni.

: 50-100 metre sırtüstü branşında Türkiye rekortmeni. Berk Özkul : 50-100 metre sırtüstü ve kelebek branşlarında millî sporcu.

: 50-100 metre sırtüstü ve kelebek branşlarında millî sporcu. Samet Alkan: 200-400 metre karışık ve 200 metre kelebek branşlarında millî sporcu.

Kulübün Açıklaması

Fenerbahçe'nin yüzme şubesinden yapılan açıklamada, "Bu anlaşmaların kulübümüze ve sporcularımıza hayırlı olmasını diliyor, oyuncularımızın sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz" ifadesi kullanıldı.