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Fenerbahçe Yüzme Şubesine Galatasaray'dan Transfer

Fenerbahçe, Galatasaray'dan dört milli yüzücüyü kadrosuna kattı. Sporcular yeni sezona sarı-lacivertli formayla girecek.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 19:19
Fenerbahçe Yüzme Şubesine Galatasaray'dan Transfer

Fenerbahçe, Galatasaray'dan Dört Yüzücü Transfer Etti

Fenerbahçe Kulübü, geçmişte Galatasaray'da forma giymiş olan milli yüzücülerle anlaşma sağladı. Sporcular, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sarı-lacivertli renklere bağlandı.

Yeni Transferler

Fenerbahçe, son dönem Galatasaray’da yarışmış olan aşağıdaki milli yüzücüler ile sözleşme imzaladı:

  • Berkay Ömer Öğretir: 2021 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda yarışmış, 50-100-200 metre kurbağalama branşında Türkiye rekortmeni ve Avrupa ikincisi.
  • Doruk Tekin: 50-100 metre sırtüstü branşında Türkiye rekortmeni.
  • Berk Özkul: 50-100 metre sırtüstü ve kelebek branşlarında millî sporcu.
  • Samet Alkan: 200-400 metre karışık ve 200 metre kelebek branşlarında millî sporcu.

Kulübün Açıklaması

Fenerbahçe'nin yüzme şubesinden yapılan açıklamada, "Bu anlaşmaların kulübümüze ve sporcularımıza hayırlı olmasını diliyor, oyuncularımızın sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

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