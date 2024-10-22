Fenerbahçe Zenit ile Özel Maç Yapacak

Fenerbahçe, Zenit ile Özel Maçta Buluşuyor

Fenerbahçe, liglerin milli arası sırasında 15 Kasım Cuma günü Rus ekibi Zenit ile bir özel maç gerçekleştirecek.

Maçın Detayları

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ciddi bir hazırlık maçı olacağı belirtilen karşılaşmanın Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacağı kaydedildi.

Biletler ve Yayın Bilgisi

Karşılaşmanın biletleri ve maçın hangi kanaldan yayınlanacağına dair resmi duyurunun ilerleyen günlerde yapılacağı aktarıldı.

A Milli Takımın Programı

Öte yandan, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında 16 Kasım’da Galler ile karşılaşacağı, 19 Kasım’da ise deplasmanda Karadağ ile mücadele edeceği belirtildi.