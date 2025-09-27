Ferhat Arıcan ve Mehmet Ayberk Koşak, Szombathely'de Altın Madalya Kazandı

Milli cimnastikçiler Ferhat Arıcan ve Mehmet Ayberk Koşak, Macaristan Szombathely'de düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda alet finallerinde altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 21:24
Ferhat Arıcan ve Mehmet Ayberk Koşak, Szombathely'de Altın Madalya Kazandı

Ferhat Arıcan ve Mehmet Ayberk Koşak, Szombathely'de Altın Madalya Kazandı

Dünya Challenge Kupası'nda Türkiye'ye iki altın

Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun açıklamasına göre Szombathely kentinde düzenlenen Dünya Challenge Kupası alet finallerinde milli sporcular önemli başarılara imza attı.

Ferhat Arıcan, kulplu beygir aletinde elde ettiği 14.000 puan ile altın madalyanın sahibi oldu.

Mehmet Ayberk Koşak ise halka aletinde aldığı 13.900 puan ile birinciliğe ulaştı.

Her iki sporcu da Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil etti.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Trabzonspor, Mısırlı.com Fatih Karagümrük'ü 4-3 Yendi
2
2025 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası: Kadınlar 8 Ekim Ankara, Erkekler 21 Ekim Malatya
3
Ankara'da İlk Uluslararası Ritmik Cimnastik Turnuvası Başladı
4
Menemen FK 4-1 Muşspor — Nesine 2. Lig 6. Hafta Açılışı
5
Bahçeşehir Koleji 93-86 Galatasaray MCT Technic — BSL 2025/26 1. Hafta
6
Can Uzun'un golüyle Eintracht Frankfurt 6-4 galip
7
Fenerbahçe Beko, Talen Horton-Tucker'ı 2 Yıllığına Kadrosuna Kattı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı