Ferhat Arıcan ve Mehmet Ayberk Koşak, Szombathely'de Altın Madalya Kazandı

Dünya Challenge Kupası'nda Türkiye'ye iki altın

Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun açıklamasına göre Szombathely kentinde düzenlenen Dünya Challenge Kupası alet finallerinde milli sporcular önemli başarılara imza attı.

Ferhat Arıcan, kulplu beygir aletinde elde ettiği 14.000 puan ile altın madalyanın sahibi oldu.

Mehmet Ayberk Koşak ise halka aletinde aldığı 13.900 puan ile birinciliğe ulaştı.

Her iki sporcu da Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil etti.