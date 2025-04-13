FOMGET, Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 3-2 Geçti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 23. haftasında, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, deplasmanda Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 3-2 mağlup etti.

Ünye Şehir Stadı'nda gerçekleşen heyecan dolu müsabakanın ilk golü, Ankara ekibinden Abideen Suliat tarafından 7. dakikada kaydedildi. Ancak Nehir Zeytünlü, 10. dakikada skoru eşitlemeyi başardı.

FOMGET, 29. dakikada Olha Ovdiychuk ve 45. dakikada Abi Kim'in attığı gollerle ilk yarıyı 3-1 önde bitirdi.

İkinci yarıda, ataklarını sürdürmeye devam eden Ünye Kadın Spor Kulübü, 50. dakikada Lenche Andreevska ile durumu 3-2'ye getirdi. Fakat, maçın geri kalan bölümünde başka gol olmayınca, FOMGET'in 3-2'lik avantajıyla mücadele sona erdi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Ünye Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda ABB FOMGET oyuncusu Sini Laaksonen (sağda) ile Ünye Kadın Spor Kulübü'nden Lenche Andreevska (solda) mücadele etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Ünye Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda ABB FOMGET oyuncusu Sini Laaksonen (sağda) ile Ünye Kadın Spor Kulübü'nden Lenche Andreevska (solda) mücadele etti.