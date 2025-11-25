Galatasaray 0-0 Union Saint-Gilloise — Şampiyonlar Ligi (İlk Yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Galatasaray ile Union Saint-Gilloise arasındaki maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 21:55
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 21:55
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Galatasaray, Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı ağırladı. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Sane’nin pasında sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, rakiplerinden sıyrılıp ceza yayı sol tarafına kadar ilerledi; yaptığı vuruş üstten auta gitti.

27. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Saranın şutunda top direkten döndü. Devamında ceza sahası içinde sol tarafta topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz, pasını tekrar Saraya verdi; bu oyuncunun ceza yayı solundan yaptığı vuruş yandan auta çıktı.

33. dakikada El Hadj ile verkaç sonrası topla buluşan Florucz, sağ taraftan ceza sahasına girip çaprazdan şutladı; top kaleci Uğurcan Çakırda kaldı.

40. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde, penaltı noktası yakınından yükselen Sykesın kafa vuruşu üst direkten oyun alanına döndü.

44. dakikada Sallai’nin uzun taç atışında Abdülkerim Bardakcı kafayla arkaya aşırtırken ceza sahası içinde penaltı noktası solundan Icardinın vuruşu yandan auta çıktı.

Stat ve Hakemler

Stat: Rams Park

Hakemler: Jose Maria Sanchez, Raul Cabanero, Inigo Prieto

Kadrolar

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jabobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Yusuf Kahraman, Ege Araç, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Çağrı Balta, Arda Ünyay

Teknik Direktör: Okan Buruk

Union Saint-Gilloise: Kjell Scherpen, Kevin Mac Allister, Christian Burgess, Ross Sykes, Anan Khalaili, Adem Zorgane, Kamiel Can de Perre, Ousseynou Niang, Anouar Ait El Hadj, Raul Florucz, Promise David

Yedekler: Vic Chambaere, Mamadou Thierno Barry, Mathias Rasmussen, Guilherme Smith, Kevin Rodriguez, Rob Schoofs, Marc Giger, Sofiane Boufal, Louis Partis, Fedde Leysen

Teknik Direktör: David Hubert

Sarı Kartlar

İlkay Gündoğan (Galatasaray), Promise David (Union Saint-Gilloise)

