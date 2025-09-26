Galatasaray 7'de 7 ile Süper Lig'de En İyi Başlangıcını Yaptı

Galatasaray 7'de 7 ile Süper Lig'de en iyi başlangıcını yaptı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek sezonun en etkileyici başlangıcını gerçekleştirdi. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ligde ilk 7 maçını kazanarak yeni bir rekora imza attı.

Geçmiş başarılarla bağ

Daha önce Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda takımı 6'da 6 yapan Galatasaray, geçen sezon da aynı başarıyı teknik direktör Okan Buruk ile elde etmişti. Bu sezon ise peş peşe gelen galibiyetlerle ilk 7 haftada üstün bir performans sergilendi.

Haftalara göre skorlar

Galatasaray sezonun ilk haftalarında şu sonuçlarla ilerledi: ilk 2 haftada Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u 4-0, dördüncü haftada Çaykur Rizespor'u 3-1, beşinci haftada ikas Eyüpspor'u 2-0, altıncı haftada TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 ve yedinci haftada Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

İstatistikler ve hücum gücü

Galatasaray, ilk 7 haftada toplam 19 gol atarken sadece 2 gol yedi; böylece +17 averaja ulaştı. Takım, 5 maçta kalesini gole kapatırken, ligde en çok gol atan ekip konumunda bulunuyor ve Göztepe ile birlikte ligin en az gol yiyen takımı oldu.

Gol dağılımı

Sarı-kırmızılı ekipte toplam 8 farklı futbolcu gol katkısı sağladı. Gol dağılımı şu şekilde: Mauro Icardi 5, Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz 3'er, Yunus Akgün ve Victor Osimhen 2'şer, Leroy Sane, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez 1'er gol. Ayrıca bir gol rakip oyuncunun kendi kalesine gitti.

Rekor adımı: 10'da 10 hedefi

Galatasaray, ligde üst üste 3 maç daha kazanması halinde Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonunda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde kırdığı 10'da 10 rekorunu egale edecek. Sırasıyla Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Göztepe karşılaşmalarından alınacak galibiyetler bu hedefi gerçekleştirecek.

Okan Buruk'un kişisel rekoru

Teknik direktör Okan Buruk, geçen sezon elde ettiği başarıyı bu sezon da ileriye taşıdı. Geçen sezon ligin 6. haftasında kazanılan Fenerbahçe maçıyla 1998-1999 sezonunda 5'te 5 yapan Fatih Terim'i geçerek Galatasaray tarihinde 6'da 6 yapan ilk Türk teknik direktör olmuştu. Bu sezon 6. haftada tekrarlandığı başarının üzerine Alanyaspor zaferiyle 7'de 7 yaparak kendi rekorunu geliştirdi.