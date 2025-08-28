Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı öncesi Kemerburgaz'da hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmanda neler yapıldı?

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre takım, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Oyuncular, antrenmanda yoğun olarak pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptı.

Galatasaray, Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarını yarınki idmanla tamamlayacak.