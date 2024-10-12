DOLAR
34,24 0,03%
EURO
37,45 0,2%
ALTIN
2.928,22 -0,03%
BITCOIN
2.158.332 -0,06%

Galatasaray Daikin, Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Galatasaray Daikin, Aras Kargo'yu rahat bir oyunla geçti.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 20:56
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 20:56
Galatasaray Daikin, Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Galatasaray Daikin Fark Yarattı

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında, Galatasaray Daikin takımı, deplasmanda oynadığı maçta Aras Kargo'yu 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti.

İzmir Sultanlar Ligi'ne Geri Dönüyor

Bu maç, 2010-2011 sezonunda Karşıyaka ile sonunda temsil edilen İzmir'in, 13 yıl aradan sonra Aras Kargo ile yeniden Sultanlar Ligi'nde bir mücadeleye ev sahipliği yapmasının da bir simgesi oldu.

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel...

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel...

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel...

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel...

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel...

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel...

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel...

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel...

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel...

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel...

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel...

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel...

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel...

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel...

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel...

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel...

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel...

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel...

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel...

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel...

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel...

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel...

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel...

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel...

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

İLGİLİ HABERLER

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray Kulübü Mali Kongresi Sonuçlandı
2
Galatasaray Daikin, Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti
3
Voleybol Haftasında Sonuçlar: Sultanlar ve Efeler Ligi
4
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Derbi Coşkusu
5
Beşiktaş, Gaziantep FK'yi İlk Yarıda Geride Bıraktı
6
Samsunspor Göztepe Maçının Hazırlıklarına Başladı
7
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile Karşılaşıyor

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi