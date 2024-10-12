Galatasaray Daikin, Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Galatasaray Daikin Fark Yarattı

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında, Galatasaray Daikin takımı, deplasmanda oynadığı maçta Aras Kargo'yu 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti.

İzmir Sultanlar Ligi'ne Geri Dönüyor

Bu maç, 2010-2011 sezonunda Karşıyaka ile sonunda temsil edilen İzmir'in, 13 yıl aradan sonra Aras Kargo ile yeniden Sultanlar Ligi'nde bir mücadeleye ev sahipliği yapmasının da bir simgesi oldu.

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Aras Kargo ile Galatasaray Daikin Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) ile Galatasaray Daikin'den Katarina Nina Lazovic (24) mücadele etti