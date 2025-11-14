Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Antrenman detayları

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı öncesi hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla başladı.

Çalışma, Kemerburgaz Metin Oktay Tesislerinde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Idman, topla ısınmayla başlayıp iki grup halinde yapılan 8’e 2 pas çalışması ile devam etti.

Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından oynanan çift kale maçla sona erdi. Takımın hazırlıkları, yarın yapılacak idmanla sürecek.

Galatasaray, yarın saat 11.00de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA GENÇLERBİRLİĞİ İLE YAPACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.