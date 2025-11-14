Galatasaray, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Gençlerbirliği maçı için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde antrenmanlara başladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 21:47
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 21:47
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı öncesi hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla başladı.

Çalışma, Kemerburgaz Metin Oktay Tesislerinde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Idman, topla ısınmayla başlayıp iki grup halinde yapılan 8’e 2 pas çalışması ile devam etti.

Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından oynanan çift kale maçla sona erdi. Takımın hazırlıkları, yarın yapılacak idmanla sürecek.

Galatasaray, yarın saat 11.00de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

