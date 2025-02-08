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Galatasaray ile Adana Demirspor 42. Randevuda: Süper Lig Rekabeti Devam Ediyor

Galatasaray, Adana Demirspor ile Süper Lig'de 42. kez karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, mevcut randevularda üstün durumda.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 09:54
Galatasaray ile Adana Demirspor 42. Randevuda: Süper Lig Rekabeti Devam Ediyor

Galatasaray ile Adana Demirspor 42. Kez Karşı Karşıya

Süper Lig'de, Galatasaray ve Adana Demirspor, yarın 42. kez karşılaşacak. Bu derbide, sarı-kırmızılı takım şu ana kadar 41 maçta 23 galibiyet alırken, mavi-lacivertliler ise 9 kez sevinç yaşadı. 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

İlk Maç ve Genel İstatistikler

İkili rekabet, 2 Ekim 1960 tarihinde Adana'da oynanan ve 2-2 sona eren maçla başlamıştı. Galatasaray, daha önceki 41 maçta toplam 72 gol atarken, Adana Demirspor 33 gol kaydetti.

İstanbul'daki Mücadeleler

İki takım arasında İstanbul'da gerçekleştirilen 20 müsabakada, Galatasaray'ın üstünlüğü dikkat çekiyor. İstanbul'da Galatasaray, 16 galibiyet elde ederken, Adana Demirspor yalnızca 2 kez kazanabildi. Bu karşılaşmalarda 2 maç ise berabere bitti. Galatasaray bu maçlarda toplam 49 gol atarken, rakip fileteleri 16 kez havalandırdı.

Son 10 Süper Lig Maçı

Sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor ile sahasında oynadığı son 10 Süper Lig maçını kazanmayı başardı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray, 9 maçta rakip fileleri en az 2 kez havalandırarak toplamda 33 gol atarken, Adana Demirspor yalnızca 7 gol buldu. "Mavi Şimşekler", Galatasaray deplasmanında son galibiyetini 1981 yılında 2-0'lık skorla elde etti.

En Farklı Skorlar

İki ekip arasındaki tarihsel rekabette en farklı galibiyetler, Galatasaray'a ait. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini 1983-84 sezonunda sahasında 9-2 mağlup ederken, 1987-88 sezonunda ise deplasmanda 5-0'lık skorla kazandı. Adana Demirspor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 1982-83 sezonunda sahasında 3-0'lık skorla elde etti.

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