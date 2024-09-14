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Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurulu 5 Ekim'de

Galatasaray, yıllık genel kurulunu 5 Ekim'de gerçekleştirecek. İkinci toplantı ise yeterli çoğunluk sağlanamazsa 12 Ekim'de gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 12:23
Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurulu 5 Ekim'de

Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurulu İlan Edildi

Galatasaray Spor Kulübü'nün yıllık olağan genel kurulu, 5 Ekim Cumartesi günü yapılacağı duyuruldu. Bu önemli toplantı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek ve saat 10.00'da başlayacak.

İkinci Toplantı Tarihi

Yeterli çoğunluk sağlanamazsa, kulübün genel kurul toplantısının ikinci aşaması 12 Ekim Cumartesi günü aynı mekan ve saatte düzenlenecek.

Bu toplantıda kulübün geleceği ile ilgili önemli kararların alınması bekleniyor.

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