Galatasaray, Onvo Antalyaspor'u 4-0 ile Geçti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki maçında Onvo Antalyaspor'u 4-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 22:39
Galatasaray, Onvo Antalyaspor'u 4-0 ile Geçti

Galatasaray, Onvo Antalyaspor'u Farklı Geçti

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Onvo Antalyaspor karşısında 4-0'lık net bir skorla galip geldi. Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Galatasaray, rakibini adeta sahasında bozguna uğrattı.

Maçın Öne Çıkan Anları

Maçın 52. dakikasında Yunus Akgün, Petrusenko'nun hatalı pasından yararlanarak meşin yuvarlağı Osimhen'e aktardı. Osimhen, ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve skoru 4-0'a taşıdı.

73. dakikada Veysel Sarı'nın uzun pasında Gaich, Davinson Sanchez ile mücadelesinin ardından topu Van de Streek'e indirdi fakat Van de Streek'in şutu Muslera tarafından önlendi.

77. dakikada güçlü bir atak daha geliştiren Galatasaray'da Mertens'in pasıyla hücuma kalkışan Morata, ceza sahası sol çaprazından kaleci Kenan Piric'i geçemedi.

82. dakikada Sallai'nin pasında yeniden kaleye giden Morata'nın vuruşu ise yan ağlarda kaldı. Sonrasında 90. dakikada Frankowski'nin şutunu Kenan Piric yine kurtardı. Fakat dönen topu Mertens, pas vermeyi tercih etti ve Antalyaspor savunması araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

Sonuç olarak, Galatasaray bu önemli karşılaşmayı 4-0'lık skorla tamamlayarak puan sıralamasında önemli bir avantaj elde etti.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

İnternetten Para Gönderenler Dikkat! GİB'in Gözünden Kaçmayacak

Devletten Annelere Erken Emeklilik Müjdesi! Engelli Çocuğu Olanlar Yararlanacak

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ebru Acer Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Bronz Madalya Kazandı
2
Okan Buruk: 'Galatasaray'ın Performansı Mayıs'a Yükseliş Gösteriyor'
3
Milli Güreşçiler Avrupa Şampiyonası'nda 16 Madalya Kazandı
4
Şanlıurfaspor, Esenler Erokspor'a 2-0 Yenildi: Fuat Kınalı'dan Açıklama
5
Trendyol 1. Lig'de Teksüt Bandırmaspor, Adanaspor'u 1-0 Mağlup Etti
6
Genç Korfbolcular, Uluslararası Şampiyonada Milli Forma İçin Yarışıyor
7
İngiltere 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri İlk Kadrosunu Açıkladı

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı

Devletten Annelere Erken Emeklilik Müjdesi! Engelli Çocuğu Olanlar Yararlanacak

İnternetten Para Gönderenler Dikkat! GİB'in Gözünden Kaçmayacak

Temmuz'da Emekli Maaşlarında Refah Payı Zammı Bekleniyor

Kış Geri Dönüyor: Kazma Küreği Hazırlayın