Galatasaray, Onvo Antalyaspor'u 4-0 ile Geçti

Galatasaray, Onvo Antalyaspor'u Farklı Geçti

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Onvo Antalyaspor karşısında 4-0'lık net bir skorla galip geldi. Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Galatasaray, rakibini adeta sahasında bozguna uğrattı.

Maçın Öne Çıkan Anları

Maçın 52. dakikasında Yunus Akgün, Petrusenko'nun hatalı pasından yararlanarak meşin yuvarlağı Osimhen'e aktardı. Osimhen, ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve skoru 4-0'a taşıdı.

73. dakikada Veysel Sarı'nın uzun pasında Gaich, Davinson Sanchez ile mücadelesinin ardından topu Van de Streek'e indirdi fakat Van de Streek'in şutu Muslera tarafından önlendi.

77. dakikada güçlü bir atak daha geliştiren Galatasaray'da Mertens'in pasıyla hücuma kalkışan Morata, ceza sahası sol çaprazından kaleci Kenan Piric'i geçemedi.

82. dakikada Sallai'nin pasında yeniden kaleye giden Morata'nın vuruşu ise yan ağlarda kaldı. Sonrasında 90. dakikada Frankowski'nin şutunu Kenan Piric yine kurtardı. Fakat dönen topu Mertens, pas vermeyi tercih etti ve Antalyaspor savunması araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

Sonuç olarak, Galatasaray bu önemli karşılaşmayı 4-0'lık skorla tamamlayarak puan sıralamasında önemli bir avantaj elde etti.