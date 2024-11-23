Galatasaray Yönetimi, Yiğit Kurt'un Mezarı Başında Duygusal Anlar Yaşadı

Galatasaray Kulübü'nden Anlamlı Ziyaret

Galatasaray heyeti, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcularıyla birlikte, trafik kazasında hayatını kaybeden sarı-kırmızılı takımın taraftarı Yiğit Kurt'un mezarını Muğla'nın Bodrum ilçesinde ziyaret etti.

Bitez Mezarlığı'ndaki Duygusal Anlar

Yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu, Okan Buruk ve futbolcular Fernando Muslera, Kerem Demirbay ve Yunus Akgün ile birlikte Bitez Mezarlığında Yiğit Kurt’un mezarına çiçek bıraktı. Ziyaret sırasında heyet, dualar ederek Kurt'un ailesine baş sağlığı dileğinde bulundu.

Okan Buruk'tan Anlamlı Açıklama

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Okan Buruk, kazayı duydukları andan itibaren büyük üzüntü içerisinde olduklarını belirtirken, şu ifadeleri kullandı:

"Cenazeye katılamamıştık o dönem, yurt dışındaydım. İbrahim Bey katılmıştı. Galatasaray Kulübü olarak gerçekten çok üzgünüz. Elimizden bir şey gelmiyor. Burada oyuncularımızla birlikte onun bizi görmesini istedik. Özellikle ailesinin de yanında olmak istedik. Galatasaray için, Galatasaray yolunda vefat etmiş bir kardeşimiz. Galatasaraylılar her zaman Yiğit'i bu yolda vefat etmiş bir kişi olarak hatırlayacak. Bizle ilgili onun anılarını, günlüğünü, yazdıklarını anlattılar. Çok üzgünüz, bugün buradayız onu ziyaret ettik. İnşallah galibiyet alırız ve ona hediye ederiz."

9 yaşındaki Yiğit Kurt, 7 Kasım tarihindeki Galatasaray-Tottenham UEFA Avrupa Ligi maçı için babasıyla birlikte İstanbul'a giderken, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında beyin ölümü gerçekleşmişti. Ailesi, Yiğit'in organlarını bağışlama kararı almıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Galatasaray'da yönetim kurulu üyeleri ile teknik direktör Okan Buruk (sol 3) ve futbolcular, trafik kazasında hayatını kaybeden sarı-kırmızılı takımın taraftarı Yiğit Kurt'un Muğla'nın Bodrum ilçesindeki mezarını ziyaret etti.

Galatasaray'da yönetim kurulu üyeleri ile teknik direktör Okan Buruk (sol 3) ve futbolcular, trafik kazasında hayatını kaybeden sarı-kırmızılı takımın taraftarı Yiğit Kurt'un Muğla'nın Bodrum ilçesindeki mezarını ziyaret etti.