Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Finali İçin Gaziantep'e Gitti

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Finali İçin Gaziantep'e Uçtu

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşmak üzere önemli bir adım atarak Gaziantep'e doğru yola çıktı.

Final öncesinde son antrenmanını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştiren sarı-kırmızılı ekip, daha sonra İstanbul Havalimanı'na hareket etti.

Özel uçakla Gaziantep'e giden kafilede, takım yöneticileri de yer aldı. Galatasaray, maç öncesi hazırlıklarına Gaziantep'te devam edecek.

Maç Bilgileri

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final maçı, yarın saat 20.45'te Gaziantep Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Futbolseverler için büyük bir heyecana sahne olacak bu karşılaşma, zorlu bir rekabetin yaşanacağı anları bizlere sunacak.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, maçın oynanacağı Gaziantep'e gitti. Galatasaray oyuncusu Yunus Akgün, havalimanında kendilerini uğurlayan taraftarlar ile fotoğraf çektirdi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, maçın oynanacağı Gaziantep'e gitti. Galatasaray oyuncusu Yunus Akgün, havalimanında kendilerini uğurlayan taraftarlar ile fotoğraf çektirdi.