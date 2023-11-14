Galatasaraylı 3 yıldız isim yolun sonuna geldi: Yerine o isimler gelecek

Ara transfer dönemi son hızıyla devam ediyor! Galatasaray kadrosuna üç yeni isim gelecek! Tüm detaylar haberimizde.

Galatasaraylı 3 yıldız isim yolun sonuna geldi: Yerine o isimler gelecek
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Sarı kırmızılı takım transfer çalışmalarına son hızıyla devam ediyor! 3 yeni yıldız takıma geliyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SARI KIRMIZILI TAKIMA YENİ TRANSFERLER

Çıktığı son lig maçında 2-1'lik skorla Hatayspor'a mağlup gelen Galatasaray'da ara transfer dönemi hızlandırıldı. Orta sahada problem yaşayan sarı kırmızılı takım transfer görüşmelerini sürdürürken önemli isimlerin de takımdan ayrılacağı iddia edildi. İddialara göre takıma kiralık olarak gelen Ndombele ve satış listesinde yer alan Sergio Oliveira takıdman ayrılacak. Eğer iyi bir teklif gelirse Mertens'in de takımdan ayrılması bekleniyor. 

galatasaray o iki ismin peşinde

Orta saha problemlerini çözmek isteyen Okan Buruk Arsenal'den Thomes Partey'in peşinde. Arsenal'den Ocak ayında kesin olarak ayrılması beklenen Partey için direkt görüşmelerin başladığı öğrenildi. Arsenal ve Partey sözleşmesi sona ererse sarı kırmızılı takımın ismi kadrosuna dahil etmek için süreci hızlandıracağı öğrenildi. Aynı zamanda sarı kırmızılı takımın Emil Breivik'in de peşinde olduğu öğrenildi. İddialara göre Buruk 23 yaşındaki genç yıldız için kesin alınsın talimatını iletti. 

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