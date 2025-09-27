Gaziantep FK 2-2 Samsunspor | Trendyol Süper Lig 7. Hafta

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor 2-2 berabere kaldı. Abena'nın 75. dakikadaki kafa golü skoru eşitledi.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 19:10
Maç 2-2 sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

56. dakikada Melih Kabasakal'ın sol çaprazdan yaptığı sert vuruş kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

72. dakikada Rodrigues'in ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruş kaleciden döndü; top Bayo'nun önünde kaldı ve Bayo'nun sert vuruşunu Okan Kocuk tekrar uzaklaştırdı.

75. dakikada sağ kanattan kullanılan korneri Lungoyi Rodrigues'e verdi. Rodrigues'in ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Abena'nın kafa vuruşu filelerle buluştu: 2-2.

83. dakikada Ntcham'ın ceza sahası yayı üzerinden çektiği sert vuruş üstten auta gitti.

86. dakikada Perez'in soldan pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kozlowski'nin vuruşu kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

89. dakikada Rodrigues'in soldan gönderdiği ortaya yükselen Abena'nın yaptığı kafa vuruşu yan direkten dışarı çıktı.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı.

