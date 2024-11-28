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Gaziantep FK, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, 2 Aralık'ta Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 16:53
Gaziantep FK, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Fenerbahçe Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı önemli maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenman, ısınma, koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışması ile başladı, ardından geniş alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Kırmızı-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Selçuk İnan (fotoğrafta) yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Selçuk İnan (fotoğrafta) yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

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