Gaziantep FK, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Antrenman detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 19:33
Gaziantep FK, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Antrenman Detayları

Antrenmanın başlangıcı, ısınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla yapıldı ve yenileme koşularıyla sona erdi. Önümüzdeki günlerde takımın, maça daha iyi bir şekilde hazırlanacağı bildirildi.

Eksikler

Öte yandan, milli takımlarında bulunan Deian Sorescu ve Kacper Kozlowski antrenmana katılamadı. Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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