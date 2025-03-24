Gaziantep FK, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Antrenman Detayları

Antrenmanın başlangıcı, ısınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla yapıldı ve yenileme koşularıyla sona erdi. Önümüzdeki günlerde takımın, maça daha iyi bir şekilde hazırlanacağı bildirildi.

Eksikler

Öte yandan, milli takımlarında bulunan Deian Sorescu ve Kacper Kozlowski antrenmana katılamadı. Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.